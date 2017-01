Ποιοι θα πάρουν μέρος στο ελληνικό Survivor -Από την Κορινθίου και τον Χούτο μέχρι την κόρη του Πανταζή (video)

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Το «Survivor» έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να κατακτήσει και το ελληνικό κοινό. Μια ομάδα 24 ανθρώπων καλούνται να επιβιώσουν σε ένα εγκαταλελειμμένο νησί, στον Άγιο Δομίνικο, για βδομάδες, έχοντας στις αποσκευές τους τα απαραίτητα ρούχα και βασική προμήθεια φαγητού.



Η βασική διαφορά του Survivor, σε σχέση με όσες παραλλαγές έχουμε δει είναι η εξής: Στο παιχνίδι θα πάρουν μέρος 12 παίκτες που επιλέχτηκαν μέσα από εκατοντάδες συμμετοχές και 12 πρόσωπα που έχουν γίνει γνωστά στην Ελλάδα μέσα από τη δουλειά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες celebrities του «Survivor» είναι: Από άντρες και με αλφαβητική σειρά: -Ο ηθοποιός Χρίστος Βασιλόπουλος -Ο ράπερ ΒΟ -Ο αθλητής της υδατοσφαίρισης, Κώστας Κοκκινάκης -Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Λάμπρος Χούτος -Ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης Οι γυναίκες είναι: -Η αθλητικογράφος του ΣΚΑΪ, Ευρυδίκη Βαλαβάνη -Η αθλήτρια του Μουάι-Τάι (που συμμετείχε και στο «Dancing on ice») Μαριάνα Καλλέργη -Η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου -Η ηθοποιός (και κόρη του Λευτέρη Πανταζή) Κόνι Μεταξά -Η παρουσιάστρια Λάουρα Νάργες -Η τραγουδίστρια Ειρήνη Παπαδοπούλου



Παρουσιαστής του παιχνιδιού θα είναι ο Σάκης Τανιμανίδης.

