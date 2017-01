Νέο απίστευτο ρατσιστικό παραλήρημα του Αμβρόσιου

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Νέο «χτύπημα», αυτή τη φορά με στόχο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος και με κείμενό του μέσα από το προσωπικό του blog εξαπολύει προαναγγέλλει εθνικό… αφανισμό και καλεί σε λαϊκό ξεσηκωμό.



«Το Κράτος προσπαθεί να εντάξει τα παιδιά των μεταναστών-κατακτητών μας στα Δημόσια Σχολεία. Άλλοι Έλληνες γονείς αρνούνται να το αποδεχθούν και άλλοι το αποδέχονται! Τα δεινά άρχισαν ήδη. Εν τω μεταξύ οι δήθεν μετανάστες, στην ουσία όμως απεσταλμένοι κατακτητές, άρχισαν ήδη την εγκληματική δράση τους! Επιτίθενται, κλέβουν, τραυματίζουν ή και φονεύουν αθώους Έλληνες πολίτες» γράφει ο Αμβρόσιος. Όπως γράφει: «Παράλληλα το άθεο Κράτος και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απροκάλυπτα πλέον προωθεί την αθεΐα, ετοιμάζει πυρετωδώς το μεγάλο Τζαμί στην περιοχή του Βοτανικού! Κτίζεται με χρήματα του Έλληνας φορολογουμένου! Τι και εάν ο Λαός αντιδρά; Η Χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία βάλλεται, αλλ’ ο Ισλαμισμός ενισχύεται! (…) Η κατάσταση είναι τραγική! Η Ελλάδα μας από-χριστιανίζεται! Ο Χριστός διώκεται! Ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός αφανίζεται! Αντιθέτως οι Μουσουλμάνοι ισχυροποιούνται! Και όχι μόνον αυτό, αλλά και άρχισαν πια να βεβηλώνουν τους ιερούς Ναούς μας! Ληστεύουν ή και κατακαίουν – καταστρέφουν ναούς των Ορθοδόξων…. Θα το επαναλάβω: Ξυπνήστε! Συνέλθετε! Στοχασθείτε! Σηκωθείτε από τον καναπέ της ραστώνης! Αναλάβετε τις ευθύνες σας! Σε λίγα χρόνια θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας! Άλλοι θα κυβερνούν τον τόπο μας! Η Ελληνοχριστιανική Αγωγή θα είναι αντικείμενο των ερευνητών της ιστορίας! Η Ελλάδα θα αποτελεί παρελθόν! Το δέχεσθε; Τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας! Εάν όχι, ελάτε να αναλάβουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την σωτηρία της Πατρίδος μας». newbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 27th, 2017 at 21:02 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.