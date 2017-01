Μητρόπολη Γρεβενών: Πρακτικό  καταμετρήσεως Ἐράνου  Ἀγάπης 2016 – Δείτε αναλυτικά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν…

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ὅπως γνωρίζετε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016 πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2016, γιά ἐνίσχυση καί βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας πού βρίσκονται σέ ἀνάγκη. Γιά ἐνημέρωση σας καί τυχόν δημοσίευση, σᾶς διαβιβάζουμε τό πρακτικό καταμετρήσεως κατόπιν ἀποσφραγίσεως ἀπό ἐπιτροπή. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Καί ἐντολῇ Αὐτοῦ

ὁ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ Ἀρχιμ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΓΚΑΣ

Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σήμερα, 9 Ἰανουαρίου τοῦ 2017 , ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 6.00 μ.μ. , συνήλθαμε οἱ Πανοσ. Ἀρχιμ.Σεραφείμ Ζώγκας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ. Γρεβενῶν Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰδεσ. Πρεσ. Εὐθύμιος Μπουκογιάννης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας, νομικός καί κ. Γεώργιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ.535/30 – 12 – 2016 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης 2016 ”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς : ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑ Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 526 3465 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 72 610 Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 28 285 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙ 68 725 Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 37 75 Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 61 350 Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ 32 340 Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ 27 180 Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 70 250 Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 37 420 Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 60 305 Ι.Ν.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 74 140 Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ 18 95 Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 49 195 Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 54 230 Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 32 215 Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ 29 150 Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 95 410 Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 56 410 Ι.Ν.ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54 405 Ι.Ν.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ – – 1479 9255



Συνολικά βρέθηκαν 1479 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν 9.255,00 (ἐννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε) εὐρώ, τά ὁποῖα καί παραδό- θηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 1/9 -1- 2017 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν. Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικό καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα – ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρο- πόλεως καί ἕνα για κάθε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς – τό ὁποῖο πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις. Ἡ Ἐπιτροπή καταμετρήσεως Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζώγκας Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος Πρεσβ. Εὐθύμιος Μπουκογιάννης κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας κ. Γεώργιος Ἀγνάντος

