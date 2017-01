ΚΕΕΛΠΝΟ: Στους 26 οι νεκροί από επιπλοκές της γρίπης από τον Οκτώβριο

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Αυξημένη παραμένει η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και τις επόμενες εβδομάδες.



Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση 16-22 Ιανουαρίου, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), συνολικά, από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η δραστηριότητα της γρίπης, 26 άτομα έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές. Οι 21 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 5 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ. Από το σύνολο των 26 που πέθαναν, μόνο το 23% ήταν εμβολιασμένοι για τη γρίπη. Πρόκειται για 16 άνδρες και 10 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 38 έως 92 έτη. Από τα 25 (96,2%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α, σε ένα 1 (3,8%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 18 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερόμενα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν και όλα ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2). Τα 25 (96,2%) από τα 26 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη και εξ’αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 5 (20%). Συνολικά έχουν καταγραφεί 144 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 135 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και μόνο το 21% του συνόλου των ασθενών αυτών είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη.



Κατά την εβδομάδα (16-22 Ιανουαρίου ) στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 310 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα όλα από νοσοκομεία. Τα 164 (52,9%) εξ΄αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 156 (95,1%) ήταν τύπου Α και τα 8 (4,9%) ήταν τύπου Β. Τα 132 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και όλα (100%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) . Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού της γρίπης συστήνεται η έγκαιρη χορήγηση αντι-ιικών σε ασθενείς με σοβαρή συμπτωματολογία, κυρίως στα άτομα με παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές από τη γρίπη, ανεξαρτήτως του ιστορικού εμβολιασμού, χωρίς να είναι αναγκαία η εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης. iefimerida loading…

