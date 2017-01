Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών χορεύει

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών προσκαλεί όλους τους συναδέλφους και τους συμπολίτες μας το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 21:30 στο κέντρο Ηχοδρόμιο Γρεβενών, όπου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Χοροεσπερίδα μας. – Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκοδημοτική βραδιά με τους Πετρο Ίμβριο, Σαμπρίνα και Σασσυ Τσεντουρου (Λαϊκό), Κωνσταντίνο Τζίμα (Δημοτικό) και Αποστόλη Μετσοβίτη (Κλαρίνο).



– Επίσης θα διεξαχθεί πλούσια λαχειοφόρος με πολλά μεγάλα δώρα. – Τιμή πρόσκλησης: Πέντε (5) Ευρώ – Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γρηγόριος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ grig.evangelou@yahoo.gr 6936989446 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ηλίας ΓΡΑΒΑΛΟΣ ilias.gravalos@gmail.com 6948805454

