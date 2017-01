Η Δανία θα κάνει τεστ γλωσσομάθειας και σε 2χρονα προσφυγόπουλα!

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Με μια πρωτοποριακή-πρόταση που εισήχθη στο κοινοβούλιο, ευελπιστεί η κυβέρνηση της Δανίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ενσωμάτωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού στο εσωτερικό της χώρας.



Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα παιδιά των μεταναστών «καλούνται» να μάθουν τη γλώσσα της χώρας, και σε περίπτωση που δεν το πράξουν, οι γονείς θα χάσουν αυτομάτως τα προνόμια που τους παρέχει το κράτος. Πιο συγκεκριμένα, τα προσφυγόπουλα ήδη από την ηλικία των 2 ετών θα πρέπει να έχουν μία ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της γλώσσας, ενώ τα παιδιά 3 ετών, που δεν έχουν πάει στον παιδικό σταθμό, καλούνται να δώσουν μία εξέταση γλωσσομάθειας, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο καλά γνωρίζουν δανέζικα. Αν προκύψει ότι το επίπεδο δεν είναι το επιθυμητό (αυτό δηλαδή που προβλέπεται για την ηλικία τους) τότε τα 3χρονα θα πρέπει να πάνε στον παιδικό σταθμό όπου θα λάβουν 15 επιπλέον ώρες εκπαίδευση την εβδομάδα, ενώ για τα παιδιά 2 ετών που αποτύχουν στο εν λόγω τεστ οι αντίστοιχες ώρες θα ανέλθουν στις 30. Σε περίπτωση που οι γονείς απαγορεύσουν στα παιδιά να πάνε σχολείο, τότε θα υποστούν και εκείνοι συνέπειες καθώς όπως ορίζεται θα χάσουν τα κρατικά προνόμια. Το σχέδιο-νόμου που κατατέθηκε στον κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, βρήκε θερμούς υποστηρικτικές κυρίως από το Λαϊκό Κόμμα Της Δανίας και τους Σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι μάλιστα επιμένουν να τεθεί σε ισχύ το γρηγορότερο δυνατό, ακόμη και από το καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή πέφτει στο τραπέζι λίγο μόλις καιρό μετά τις δηλώσεις της υπουργού Μετανάστευσης της Δανίας η οποία κατακεραύνωσε την κυβέρνηση για τον τρόπο χειρισμού στο προσφυγικό. Η κύρια Støjberg άσκησε δριμύτατη κριτική, διαφωνώντας με την ήπια προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό, την ίδια στιγμή μάλιστα που έρευνα που διεξήχθη δείχνει ότι περισσότερα από 30 γκέτο έχουν «ανθίσει» στη σκανδιναβική χώρα.



«Κατά την γνώμη μου αυτό συμβαίνει επειδή φοβόμαστε να θέσουμε κανόνες, στους ανθρώπους που έρχονται στην Δανία» ήταν τα λόγια της υπουργού, η οποία αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από την ανεργία και την εγκληματικότητα τα ποσοστά των οποίων ανεβαίνουν, βρίσκεται η δυσκολία ενσωμάτωσης των προσφύγων: «Η έρευνα δείχνει ότι η ενσωμάτωση στην Δανία έχει αποτύχει. Δεν έχουμε τολμήσει να πούμε ότι απαιτούμε από εκείνους και από τις οικογένειές τους να ενσωματωθούν στις αξίες και στον πολιτισμό της Δανίας». protothema loading…

