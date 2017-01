Ε.Π.Σ. Γρεβενών: Στα Γρεβενά οι Ιβάν Σαββίδης και Δημήτρης Μελισσανίδης…

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η Ε.Π.Σ. Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει την Γιορτή Ποδοσφαίρου και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00΄ στο οικογενειακό κέντρο «Πανόραμα» στη Μυρσίνη Γρεβενών.



Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. θα τιμηθούν οι πρόεδροι των Π.Α.Ε ΠΑΟΚ και Π.Α.Ε Α.Ε.Κ., Ιβάν Σαββίδης και Δημήτρης Μελισσανίδης αντίστοιχα, οι οποίοι και θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. – ΓΡΕΒΕΝΩΝ



This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 27th, 2017 at 15:12 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Β΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.