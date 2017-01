Επιμελητήριο Γρεβενών: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ για τον θάνατο του Γιάννη Τσαγκούρη

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Γρεβενών εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, για τον αδόκητο θάνατο του Ιωάννη Τσαγκούρη.

Ο εκλιπών επιχειρηματίας και μέλος του Επιμελητηρίου μας υπήρξε ακούραστος στυλοβάτης και λάτρης του ορεινού όγκου της περιοχής μας.

Για το Επιμελητήριο Ο Πρόεδρος Νικόλαος Ράμμος

