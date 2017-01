ΕΛΓΑ: Μέχρι σήμερα (27/1) οι αιτήσεις για 200 προσλήψεις

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και συγκεκριμένα 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 27-1-2017, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):



α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, β) τίτλο σπουδών, γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου /Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου/Κτηνιάτρου δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και 3 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα (www.elga.gr, στη διαδρομή Διαγωνισμοί – Προσλήψεις Προσωπικού) και τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού , ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος. Για να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού, πατήστε εδώ.



newsbomb

