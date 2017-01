Γρεβενά || ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και κατόπιν τελετή βράβευσης

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβὶδ καὶ Πρόεδρος τῶν Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων «Κωνσταντίνου & Μαργαρίτη Βρέντζιου», «Νικολάου & Κούκας Κωνσταντινίδη»

σᾶς προσκαλεῖ στὴν τελετὴ βραβεύσεως τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν κάθε τάξεως Δημοτικῶν Σχολείων τῆς πόλεως καί τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τοῦ Νομοῦ Γρεβενῶν, σχολικοῦ ἔτους 2015-2016, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν (δίπλα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας) τήν Δευτέρα 30-1-2017 κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὶς 11.30 π.μ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ



