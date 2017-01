Αυτό είναι το νομοσχέδιο για το Brexit -Μόλις 137(!) λέξεις

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου το οποίο, με την ψήφισή του, θα δίνει δικαίωμα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισσαβώνας και να αρχίσει τις διαδικασίες εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Στο κείμενο του σχεδίου αναφέρεται ότι «το Κοινοβούλιο ζητεί από την κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος (σ.σ.: βασίλισσας Ελισάβετ) να ειδοποιήσει επισήμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έως την 31η Μαρτίου 2017 για την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση». Συμπληρώνεται επίσης ότι με την έγκριση της βασίλισσας, της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων, η ειδοποίηση πρέπει να γίνει υπό τους όρους που προβλέπει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το νομοσχέδιο, μετά την έγκρισή του, θα κωδικοποιηθεί με το όνομα «Πράξη Απόσυρσης από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Άρθρο 50)». Nα σημειωθεί ότι ο αρμόδιος υπουργός για ζητήματα Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις είχε δεσμευθεί ότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου θα είναι «το πλέον ξεκάθαρο και απλό», όπως και έγινε. Πάντως, υπήρξαν αντιδράσεις από πτέρυγες της αντιπολίτευσης, τόσο για το «λιτό» περιεχόμενο του νομοσχεδίου, όσο και -κυρίως- για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και αυτό γιατί πλέον, όπως ανακοινώθηκε, όλα θα γίνουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τους βουλευτές να έχουν στη διάθεσή τους μόλις πέντε ημέρες προκειμένου να προβάλουν τις αντιρρήσεις τους και να προσπαθήσουν να το τροποποιήσουν. Κύριοι εκφραστές της διαμαρτυρίας για το κατατεθέν νομοσχέδιο ήταν οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Ενας από αυτούς κάλεσε τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν να πείσει τους βουλευτές να μην υπερψηφίσουν το «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος διαβούλευσης. Ωστόσο, ο Κόρμπιν δεν προτίθεται να πράξει κάτι τέτοιο, από τη στιγμή μάλιστα που έχει δηλώσει ότι «δεν θα εμποδίσει το Brexit». Εντονες ήταν και οι αντιδράσεις του επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Τιμ Φάρον, ο οποίος καυτηρίασε κυρίως το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. iefimerida loading…

