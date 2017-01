H κόρη του Michael Jackson είναι σίγουρη ότι ο πατέρας της δολοφονήθηκε

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με την έκθεση των ιατροδικαστών, ο θάνατος του Michael Jackson προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων στο σπίτι του στο North Carolwood Drive στην γειτονιά Holmby Hills του Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 2009.



Ωστόσο, η Paris είναι πεπεισμένη ότι ο πατέρας της δολοφονήθηκε, λέγοντας στο Rolling Stone: «Είμαι απολύτως βεβαιη. Επειδή είναι το προφανές. Όλα τα βέλη δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της, το νεαρό μοντέλο και ηθοποιός ανέφερε: «Είχε αφήσει σημάδια για να καταλάβουμε ότι είναι δολοφονία. Πίστευε ότι κάποια μέρα θα τον σκοτώσουν! Απλά πρέπει αυτά τα σημάδια να τα μαζέψουμε. Ακούγεται σαν μια θεωρία συνωμοσίας ή σαν μαλακίες, αλλά όλοι οι πραγματικοί οπαδοί του και η οικογένειά του το γνωρίζουν. Ήταν στημένο!». Η μοναχοκόρη του βασιλιά της ποπ πιστεύει πως κάποτε θα αποδωθεί δικαιοσύνη και περιγράφει την επιθυμία της για εκδίκηση ως μια… παρτίδα σκάκι:



«Προσπαθώ να παίξω αυτό το περίεργο παιχνίδι σκάκι με τον σωστό τρόπο. Και αυτό είναι το μόνο που μπορώ αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα». gazzetta loading…

