23 απίστευτα, αλλά αληθινά tweets του Αλέξη Τσίπρα

Στο Twitter κοροϊδεύουν εδώ και καιρό τα τουίτς του Τσίπρα. Follow Mademoiselle JJ @MlleRobot Τα τουίτς του Τσίπρα, δεν είναι μαγκιά, είναι αυτοταπείνωση.



44 likes Follow Apostolos Kyriazis @Tolismann Άμεσες φορολογικές αυξήσεις σε όσους ακολουθούν τα τουίτς του Τσίπρα



likes Η αλήθεια είναι πως έχει κάποια που βγάζουν γέλιο. Όπως πχ. αυτό:



Έχει όμως παλιά, προεκλογικά του, τα οποία μοιάζουν να τα έγραψε για τον μελλοντικό εαυτό του!









Μιλώντας για την κυβέρνηση Παπαδήμου, είχε προβλέψει τη δική του του Σεπτεμβρίου (με τον Δημήτρη Καμμένο)



Τον ίδιο Καμμένο που έβαλε στην κυβέρνηση παρότι είχε γράψει διάφορα όπως αυτό



και απέπεμψε μόνο μετά τις ισχυρές αντιδράσεις. Πέρα απ’ αυτά, έχει συνομιλίες με ξένους αστέρες



Έχει και φωτογραφία μαζί με μερικά απ’ τα ελάχιστα άτομα που βρήκαν δουλειά φέτος.



Έχει ατάκες που άφησαν εποχή (αλλά έμειναν απλώς ατάκες)





Έχει βαθιά ξεχασμένες προσωπικές του δεσμεύσεις







Έχει φωτογραφίες με ευχές ή/και βαθυστόχαστες, έως δυσνόητες λεζάντες.









Υπάρχουν όμως και φωτογραφίες του όπου δεν ξέρει πού να βάλει το χέρι του



Επίσης υπάρχουν αξέχαστα καρφώματα εναντίον των δολοφόνων με τους οποίους τώρα συνεργάζεται και φωτογραφίζεται χαμογελαστός





Και τέλος είχε εξηγήσει με σαφήνεια και λεπτομέρεια τι (δεν) θα γινόταν με το ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα

(+ Και το μοναδικό ψεύτικο αυτού του ποστ, που αξίζει όμως σαν αληθινό)

