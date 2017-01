Τέσσερις διακηρύξεις (2017) για το Κατάστημα Κράτησης (Φυλακές) Γρεβενών (Pdf)

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ Μειοδοτικοί ∆ιαγωνισμοί ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) για την ανάδειξη προμηθευτών…



Δείτε τέσσερις διακηρύξεις του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών για προμήθεια ειδών για κυλικεία, Super Market, μαναβική και ηλεκτρικά, σε μορφή Pdf 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2017 (ΚΥΛΙΚΕΙΑ) (εδώ)



2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 / 2017 (SUPER MARKET)(εδώ) 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2017 (ΜΑΝΑΒΗΣ)(εδώ)



4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 / 2017 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)(εδώ)

