ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ για τον θάνατο του Γιάννη Τσαγκούρη

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Χθές 25/1/17 μετά από αλλεπάλληλες μάχες, έχασε την τελευταία του μάχη, αυτή για τη ζωή του, ο συνάδελφος φίλος και αντιπρόεδρος του σωματείου μας Ιωάννης Ταγκούρης , ο ένας από τα δύο αδέρφια, ιδιοκτήτες του samarina resort , το ξενοδοχείο κόσμημα, της Σαμαρίνας. Μαχητής, δημιουργικός, σε όλη του τη ζωή. Ακούραστος έδινε πάντα το αγωνιστικό του παρόν σε κάθε σύσκεψη, σε κάθε συνάντηση που αφορούσε την τουριστική ανάπτυξη, τόσο του νομού όσο και του χωριού του , της Σαμαρίνας .

Αγωνιούσε και πάσχιζε για το καλό του τόπου. Καλό σου ταξίδι Γιάννη Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα στις 15.30 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου πηγής Τρικάλων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 26th, 2017 at 11:57 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.