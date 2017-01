ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών για την «επίθεση» στον Συντονιστή της ΝΕ

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αήθης επίθεση στο πρόσωπο του συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πορευόταν και συνεχίζει να πορεύεται το παλιό πολιτικό σύστημα.

Η ηθική στην πολιτική προφανώς τους είναι έννοια άγνωστη.

Όσον αφορά το αφήγημα, πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη χώρα κατά την διετή του διακυβέρνηση, το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Γραφείο Τύπου της Ν.Ε.

ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών



