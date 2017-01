Συνεδριάζει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Συζήτηση για τα προβλήματα που ανέκυψαν από τις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες Συζήτηση για το πρόβλημα έκδοσης πιστοποιητικών μόνο από τις έδρες των Δήμων Ενημέρωση για το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης για τη μεταλιγνιτική εποχή Ορισμός εκπροσώπων Πρωτογενή Αιτήματα Ανάληψης Δαπάνης & Εγκρίσεις Προμήθειας Υπηρεσιών Ενημερώσεις – Διάφορα. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος Φλώρινας

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 26th, 2017 at 19:31 and is filed under ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.