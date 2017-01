Συνάντηση στην Περιφέρεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας (εικόνες + video)

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προϋπόθεση η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα…



Συνάντηση εργασίας για την πορεία και την περαιτέρω ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας είχε την Πέμπτη στο γραφείο του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης με τον πρόεδρο και τη διοίκηση του Κέντρου.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τη διοίκηση του Χιονοδρομικού για τη διαχείριση μιας τόσο σημαντικής υποδομής για την ανάπτυξη των Γρεβενών, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνολικά.



Ο Θ. Καρυπίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτήρα του Χιονοδρομικού, ενώ αναφορικά με τους στόχους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επόμενες ενέργειες, τόνισε ότι με πρωτοβουλία του φορέα και σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι δήμοι Γρεβενών και Κόνιτσας, θα υπάρξει συνάντηση με το υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού, ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την περαιτέρω αξιοποίηση.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Θωμάς Καραγιάννης τόνισε ότι «η επόμενη κίνηση είναι η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αλλά και η διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων μέσω της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων στη βάση του δημόσιου χαρακτήρα».

