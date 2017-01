Στα πόσα χρόνια γάμου απιστούν οι γυναίκες, τι ισχύει για τις Ελληνίδες

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ενώ τα περισσότερα ζευγάρια ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας πίστης, αφοσίωσης και αγάπης κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η πραγματικότητα συχνά έρχεται να τους διαψεύσει.



Λίγο η ρουτίνα, λίγο τα απωθημένα αλλά και τα ερεθίσματα, καθένας παράγοντας παίζει το δικό του σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο ένας άνθρωπος θα παραστρατήσει και θα αθετήσει τους όρκους του. Λένε, βέβαια ότι οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό, όμως για να μην αδικήσουμε κανέναν, βρήκαμε την έρευνα που αναλύει την απιστία των γυναικών και πιο συγκεκριμένα, την ηλικία στην οποία πιστεύεται ότι απατούν πιο εύκολα, ανάλογα και με τον τόπο καταγωγής τους. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το site Victoria Milan, φάνηκε ότι οι γυναίκες με καταγωγή από την Ιρλανδία απομακρύνονταν από το σύντροφο τους ερωτικά, για να βρουν την απόλαυση στην αγκαλιά κάποιου άλλου, το συντομότερο δυνατόν μετά από περίπου 3.5 χρόνια γάμου. Στη Σουηδία οι γυναίκες ήταν πιθανότερο να απατήσουν μετά από 4.1 χρόνια γάμου, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από 4.4 έτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ απιστίας και γάμου υπολογίστηκε στα επτά ή οκτώ χρόνια. Στην εν λόγω έρευνα υπολογίστηκε και η ηλικία των γυναικών, με αυτές στη Μεγάλη Βρετανία να απατούν τους συζύγους τους από τα 25 έως τα 29, ενώ στην Ισπανία στα 40 με 44 και στην Ουγγαρία από τα 45 μέχρι τα 49. Αναρωτιέστε τι ισχύει για την Ελλάδα; Με βάση αυτή την έρευνα, οι Ελληνίδες παντρεύονται περίπου στα 29 με 30 τους και παραστρατούν στα 36!



Το ιδρυτικό μέλος του site Victoria Milan, Sigurd Vedal, ανέφερε στην dailymail, ότι οι παντρεμένες γυναίκες απατούν για διάφορους λόγους, ανάμεσα στους οποίους η έλλειψη σεβασμού και προσοχής από τους συντρόφους τους. Ή ακόμα όταν η φλόγα ανάμεσα σε αυτή τη σχέση έχει εξασθενήσει. Τέλος, μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από το site Gleeden, έδειξε πρόσφατα ότι το 68% των γυναικών που απατούν επιλέγουν ερωτικούς παρτενέρ μικρότερης ηλικίας , επειδή έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σεξ! bovary loading…

