Στα μπλόκα βγαίνουν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στους δρόμους θα βγάλουν τα τρακτέρ οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στήνοντας μπλόκα τη Δευτέρα αφού πρώτα οριστούν τα ακριβή σημεία στην ευρεία σύσκεψη που θα γίνει το προσεχές Σάββατο στις 19.30 το βράδυ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καστοριάς των δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων του Νομού, Δημήτρη Μόσχο, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνέλευση που έγινε την Τετάρτη, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της Καστοριάς, αποφάσισαν να στήσουν το μπλόκο τους, την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Αργος Ορεστικό, δηλαδή στον κάθετο άξονα επί της Εγνατίας οδού, στο δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, στα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος ανέφερε ότι η συντονιστική επιτροπή του προαναφερόμενου μπλόκου διευρύνθηκε σε 11 μέλη από εννέα πέρυσι.

Στο μεταξύ, επισήμανε ότι σήμερα στις 19.30 στη γενική τους συνέλευση οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο Καλονέρι Βοϊου, πρόκειται να επικυρώσουν την απόφασή τους να στηθεί τη Δευτέρα 30/1 το μπλόκο της Αγίας Κυριακής, στον κάθετο επί της Εγνατίας οδού, από τη διασταύρωση Σιάτιστας. Υπενθυμίζεται ότι αύριο Παρασκευή, στις 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου, θα γίνει συγκέντρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπου θα παρευρίσκονται αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Μπούτας. Επίσης αύριο Παρασκευή στις 18:00 στο Δημαρχείο Γρεβενών, καλούνται όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Γρεβενών για να αποφασίσουν για τις κινητοποιήσεις τους καθώς επίσης και να εκλέξουν τον επικεφαλής του Συντονιστικού οργάνου. Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017, στις 19.30 το βράδυ, θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή μπλόκων Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή και άλλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να συναποφασιστεί και οργανωθεί το πλάνο των κινητοποιήσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

iefimerida

