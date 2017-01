Ο ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών ευχαριστεί…

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Σύριζα Γρεβενών με τον Υπουργό κ. Νίκο Παππά στην Κρανιά , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών πραγματοποιήθηκε τελικά στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών. Αισθανόμαστε όμως την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους συμμετείχαν, ώστε να είμαστε έτοιμοι μέχρι την τελευταία στιγμή στην αρχική μας επιλογή. Ευχαριστούμε την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή Γρεβενών, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς , την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Γρεβενών, τους εκπροσώπους του ΟΤΕ Γρεβενών, την Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Τ. Κ. Κρανιάς.



Ως ελάχιστη ανταπόδοση της φιλοξενίας από την πλευρά του κ. Υπουργού, προσφέρθηκαν για την βιβλιοθήκη της Τ.Κ. Κρανιάς συλλογή παιδικών βιβλίων και επιτραπέζια παιχνίδια. Γραφείο Τύπου της Ν.Ε.

ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

