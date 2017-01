Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στο μπλόκο των αγροτών στην Κουλούρα Ημαθίας

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνάντηση με τους αγρότες στο «μπλόκο» της Κουλούρας Ημαθίας είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, με τους οποίους συζήτησε για τα προβλήματα, που τους έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις.





Ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε για τα προβλήματα και για τα αιτήματα των αγροτών τόσο της Ημαθίας, όσο και όλης της χώρας, αλλά και για τη δραματική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, η οποία όπως του δήλωσαν τους έχει φέρει σε απόγνωση. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, ενώ απηύθυνε έκκληση να διασφαλίσουν ότι με τις κινητοποιήσεις τους δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο που επίσης δοκιμάζεται .



Κατά την αποχώρησή του από το «μπλόκο» ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Ενημερώθηκα για τα προβλήματα των αγροτών, οι οποίοι είναι σε κινητοποιήσεις. Αναγνωρίζω ότι τα αιτήματα είναι και συγκεκριμένα και δίκαια . Η πρωτογενής παραγωγή, που είναι και η βάση της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τον τουρισμό, πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί κι όχι να συρρικνώνεται και να αποδυναμώνεται. Δυστυχώς, οι αγρότες έχουν περιέλθει σε απόγνωση, λόγω της υψηλής φορολόγησης, του υψηλού κόστους παραγωγής και των νέων προβλέψεων για το ασφαλιστικό τους. Η Κυβέρνηση οφείλει να ενσκήψει στα προβλήματα των αγροτών, να ακούσει τα αιτήματά τους και να δώσει λύσεις. Επισήμανα στους αγρότες ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμπαρασταθεί στα αιτήματά τους και θα πιέσει με όποιο τρόπο μπορεί για την επίλυση των προβλημάτων τους . Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουμε με κάθε δυνατό μέσο τον πρωτογενή τομέα, έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας μας. Δεν συνηγορούμε στα επαναλαμβανόμενα και άδικα πλήγματα που δέχεται ο αγροτικός κόσμος . Ωστόσο, τόνισα πως έχω σταθερή θέση σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του αποκλεισμού δρόμων. Έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει να μην κλείνουν οι δρόμοι, διότι έτσι πλήττονται άλλες επαγγελματικές ομάδες και συνολικά η οικονομία της χώρας, ενώ ταλαιπωρείται το κοινωνικό σύνολο και τελικά οι ίδιοι οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους ».

