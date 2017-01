Ο «ΑΣΤΕΡΑΣ Γρεβενών» κόβει την πίτα του…

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Το Δ.Σ. του αθλητικού συλλόγου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προσκαλεί τα μέλη του και τους φίλους του συλλόγου, στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:30 στο κέντρο ΔΕΙΛΙΝΑ στη Μυρσίνα Γρεβενών.



Με τιμή

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

