«Οχι» στην έκδοση των 8 Τούρκων -Ενταλμα σύλληψης εξέδωσε η Αγκυρα

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών. Η Αγκυρα απειλεί ότι θα επενεξετάσει τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα μετά το «όχι» που είπε ο Αρειος Πάγος στην έκδοσή τους στην Τουρκία.



Ο Αρειος Πάγος, γνωμοδότησε για όλους κατά της έκδοσής τους στην Τουρκία, διέταξε την απόλυσή τους από τις φυλακές, εφόσον δεν κρατούνται για άλλη αιτία και απορρίπτει την έφεση του εισαγγελέα. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του του τουρκικό ΥΠΕΞ απειλεί ευθέως ότι θα επανεξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας και υποστηρίζει ότι πρόκειται για παράνομη απόφαση. Προειδοποιεί δε ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την κράτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης.εξέδωσε ένταλμα σύλληψης ερήμων των 8 Τούρκων στρατιωτικών. Ενώ οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν ένα νέο αίτημα έκδοσης προς τις ελληνικές αρχές μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης των «8». Η αντίδραση της Αγκυρας δείχνει ότι η υπόθεση των 8 στρατιωτικών που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου, κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει για την κυβέρνηση Ερντογάν. Ηδη η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ έκανε λόγο για «απόφαση-σκάνδαλο» της ελληνικής Δικαιοσύνης. Οι 8 Τούρκοι θα κρατηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου

Έως 18 μήνες προβλέπεται από τον νόμο περί ασύλου η κράτηση των 8 Τούρκων αξιωματικών, μία απόφαση που θα ληφθεί από τον αστυνομικό διευθυντή.

Η εισαγγελέας εκδόσεων πάντως, κ. Μαρία Μαλούχου με παραγγελία της- η οποία θα κοινοποιηθεί και στον υπουργό Δικαιοσύνης- θα ζητήσει, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου περί μη έκδοσης- την άρση της κράτησης τους, με την προϋπόθεση ότι δεν κρατούνται για άλλο λόγο.

Ομως, οι 8 κρατούνται διοικητικά, στο πλαίσιο της διαδικασίας του ασύλου, η οποία παραμένει εκκρεμής. Σύμφωνα με Πληροφορίες ο αρμόδιος αστυνομικός διευθυντής είχε ζητήσει να τους επιβληθεί 6μηνη κράτηση, από την οποία έχουν ήδη εκτίσει τους 3 μήνες.

Ο νόμος περί ασύλου, δίνει αυτή τη δυνατότητα κράτησης έως 18 μήνες για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για λόγους προσωπικής ασφάλειας των αιτούντων άσυλο. Το σκεπτικό της απόφασης Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, «η πιθανότητα ακυρώσεως ή περιστολής του πλαισίου δικαιωμάτων όλων των εκζητουμένων, ανεξαρτήτως του βαθμού ενοχής ή βαρύτητας των αδικημάτων, δεν επιτρέπει την εφαρμογή διατάσεων που ρυθμίζουν την έκδοσή τους, αφού αυτές υποχωρούν έναντι των υπέρτερης σημασίας κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου». Πάντως, η απόφαση και των τριών τμημάτων για τους 8 εκζητούμενους ήταν ομόφωνη.



Ο Άρειος Πάγος διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι οι οκτώ, όμως θα κρατηθούν ακόμη στο αστυνομικό τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού για περίπου τρεις μήνες, καθώς εκκρεμούν σε βάρος τους διοικητικά μέτρα ενόψει της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Συνήγορος των 8 Τούρκων: Η χώρα μας διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Ομηρος Ζέλιος, συνήγορος των 8 Τούρκων αξιωματικών δήλωσε μετά την απόφαση του δικαστηρίου: «Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι στην Ελλάδα του 2017 η δικαιοσύνη μπορεί να αποτελέσει μια φωτεινή ελπίδα για το μέλλον όταν αφήνεται να λειτουργήσει ανεξάρτητη. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους αρεοπαγίτες και τους εισαγγελείς που έδειξαν σθένος αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας όχι μόνο γέννησε άλλα διασφαλίζει τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Μυλωνόπουλος: Μεγάλη νίκη για τις ευρωπαϊκές αξίες και την ελληνική Δικαιοσύνη

Ως μία μεγάλη νίκη για τις ευρωπαϊκές αξίες και την ελληνική Δικαιοσύνη χαρακτήρισε ο Χρίστος Μυλωνόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, τη σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για την μη έκδοσή τους στην Τουρκία.

Ο κ. Μυλωνόπουλος σημείωσε ότι στην πραγματικότητα σήμερα «διακυβευόταν η αξιοπρέπεια του ελληνικού δικαστικού συστήματος» και τόνισε ότι «η απόφαση αποτελεί υποθήκη για τους νέους νομικούς. Μετά τα εμπόδια που τέθηκαν στον πρώτο βαθμό, δεν ήμουν τόσο σίγουρος για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κανονικά θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχουν διοικητικά μέτρα σε βάρος τους. Οι ίδιοι με αξιοπρέπεια υπέμειναν όλον αυτό το Γολγοθά και εκφράζουν ευχαριστίες για τη συμπαράσταση των Ελλήνων». iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 26th, 2017 at 22:49 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.