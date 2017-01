Κύπελλο Ελλάδας: Θριαμβευτική πρόκριση του ΠΑΟΚ, προβάδισμα ο Πλατανιάς

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το «τρένο» του ΠΑΟΚ ξεπέρασε εύκολα και το εμπόδιο του Παναιτωλικού στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 4-1 και σε συνδυασμό με το 2-0 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας. Το πρώτο βήμα πρόκρισης έκανε ο Πλατανιάς που κέρδισε με 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στα Χανιά για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.



Ας δούμε αναλυτικά: ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 4-1 Παρότι έπαιξε με πολλούς αναπληρωματικούς, πιτσιρικάδες, συν τον Πρίγιοβιτς, που έκανε το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα, ο «δικέφαλος», ο οποίος δεν… έβγαλε μάτια, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και επικρατώντας 4-1 του Παναιτωλικού, προκρίθηκε άνετα στα προημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας και «προίκα» το 2-0 του Αγρινίου. Σκόραρε ο νεοαποκτηθείς Ελβετός, που μπήκε στο 65’, βάζοντας το… κερασάκι στην τούρτα 13 λεπτά αργότερα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Είχαν προηγηθεί τα τέρματα των εξαιρετικού Δεληγιαννίδη (42’), Μπίσεσβαρ (43’) και Σάκχοφ (53’). Θυμίζουμε, αύριο (27/1) στις 10:30 η κλήρωση της φάσης των «8». Το ματς

Κάτι το «καθαρό» 2-0 του πρώτου ματς, κάτι το πολικό ψύχος στη Θεσσαλονίκη, κάτι οι 1000… ήρωες που το αψήφησαν, κάτι οι πολλές αλλαγές που έκανε ο Ίβιτς… Ε, δεν περιμέναμε και τρομερά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας! Περιμέναμε, ωστόσο, να δούμε πώς -και αν- θα άρπαζαν την ευκαιρία από τα… μαλλιά παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής και πιτσιρικάδες (σαν τον Δεληγιαννίδη και τον Κουλούρη), συν, φυσικά, τον Πρίγιοβιτς, που έκατσε για πρώτη φορά στον «ασπρόμαυρο» πάγκο. Διάθεση, λοιπόν, υπήρχε άφθονη στο παιχνίδι του «δικεφάλου», όχι, όμως, ουσία… και φάσεις. Με τον Μπίσεσβαρ να παίζει «σβηστά», οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν στη δημιουργία και προσπαθούσαν να απειλήσουν κυρίως από τα «φτερά», με Περέιρα και Μυστακίδη. Για 40 λεπτά, ο ΠΑΟΚ ζοριζόταν και είχε μόνο το σουτ του Κάνιας, στο 9’, με τον Κυριακίδη να λέει εντυπωσιακά «όχι», και στο 29’, τον Σάκχοφ να σπαταλά την εξαιρετική σέντρα του Κουλούρη, αδυνατώντας να βάλει σωστά την προβολή, ενώ πετάχτηκε υπέροχα προ του Κυριακίδη. Και ενώ όλα έδειχναν ότι τίποτα δεν ήταν ικανό να… ζεστάνει την ατμόσφαιρα στην παγωμένη Τούμπα και μάλιστα, με το που άρχισε να χιονίζει(!), οι γηπεδούχοι ξέσπασαν! Μετά την τεράστια ευκαιρία του Κουλούρη (40’), που παραλίγο να βάλει γκολάρα με λόμπα, δύο λεπτά αργότερα ο Περέιρα άνοιξε στον Κίτσιου από δεξιά, ο τελευταίος γύρισε την μπάλα, ο Μυστακίδης τροφοδότησε με το κεφάλι τον Δεληγιαννίδη, που άνοιξε, με ωραίο σουτ, το σκορ! Πριν προλάβουν να χωνέψουν την ψυχρολουσία, δε, οι Αγρινιώτες είδαν τον Σάκχοφ να εκμεταλλεύεται την απροσεξία του Παπουτσογιαννόπουλου, να δίνει στον Μπίσεσβαρ και τον Ολλανδό να «γράφει» δίχως το παραμικρό πρόβλημα το 2-0, στο 43’! Μέσα σε τρία λεπτά, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στον αγώνα και δύο γκολ, «καθαρίζοντας» τη νίκη -μιας και την πρόκριση την είχε «τελειώσει» από το πρώτο παιχνίδι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ιβιτς): Μπρκιτς, Βαρέλα, Μαλεζάς, Δεληγιανίδης, Κίτσιου, Κάνιας, Σάκχοφ (55′ Χαρίσης), Μυστακίδης, Μπίσεσβαρ (63′ Πρίγιοβιτς), Περέιρα, Κουλούρης (71′ Πέλκας). Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): Κυριακίδης, Τσοκάνης (69′ Ρότσα), Χαντάκιας, Ροντρίγκες, Μύγας, Παπουτσογιαννόπουλος, Κουτρομάνος, Μουνιός (62′ Λόπες), Πάολο, Φάρλεϊ (76′ Βασιλούδης), Κλέσιο. Διαιτητής: Κιοτζένης (Ξάνθης)

Γήπεδο: Τούμπα Επιμέλεια: Νίκος Ράλλης

Πλατανιάς – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 Οι Κρητικοί έχασαν μοναδικές ευκαιρίες όχι απλά να διευρύνουν το σκορ, αλλά και να «καθαρίσουν» την πρόκριση από σήμερα. Ο καταπληκτικός, όμως, Περιστερίδης κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Αποστολόπουλος στο 49΄. Το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας λεπτό είχε εξαιρετικό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να έχουν όρεξη να τρέξουν. Τα συνεχόμενα λάθη, όμως, δεν έδωσαν την ευκαιρία να δούμε πολλές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες. Οσο περνούσε η ώρα ο Πλατανιάς ανέβαζε την απόδοσή του κι έφτασε κοντά στο γκολ στο 38΄. Ο Σίγκνεβιτς έκανε εξαιρετική κίνηση, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά και πολύ δυνατά και ευτύχησαν να σκοράρουν στην πρώτη τους φάση. Στο 49’ ο Γουνδουλάκης τροφοδότησε πολύ ωραία τον Αποστολόπουλο, ο οποίος με σουτ έκανε το 1-0. Στο 65’ οι Κρητικοί έφτασαν μια ανάσα από το 2-0. Ο Σίγκνεβιτς έβγαλε τετ α τετ τον Μενδρινό, αλλά ο Περιστερίδης απέτρεψε την παραβίαση και κράτησε ζωντανό τον ΠΑΣ. Η μόνη ομάδα που δημιουργούσε ευκαιρίες ήταν ο Πλατανιάς. Στο 83’ ο Ντεβέσα βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΣ, καθυστέρησε, όμως, να κάνει το σουτ και ο Μιχαήλ με τάκλιν έδιωξε σωτήρια. Ένα λεπτό αργότερα οι Κρητικοί έχασαν μοναδική ευκαιρία. Υστερα από κόρνερ ο Καρυπίδης βρέθηκε μόνος του και ανενόχλητος στη μικρή περιοχή, όμως η κεφαλιά του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 87’ ο Πλατανιάς έχασε ξανά ανεπανάληπτη ευκαιρία. Ο Γιορέντε βρέθηκε τετ α τετ με τον Περιστερίδη, αλλά ο εξαιρετικός τερματοφύλακας του ΠΑΣ κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Στο 92’ ο Μανούσος έκανε το σουτ, αλλά και πάλι ο Περιστερίδης είπε όχι! Το τελικό 1-0 δίνει μικρό προβάδισμα στον Πλατανιά, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει σκορ ασφαλείας Διαιτητής: Γεώργιος Μπλάνας (Μεσσηνία) Κάρτες: Πριντέτα, Γιορέντε / Μπέριος, Κοζορώνης Πλατανιάς (Γιώργος Παράσχος): Κοκκαλάς, Πριντέτα, Κάργας, Καρυπίδης, Αποστολόπουλος, Γιορέντε, Μαραγκός, Μενδρινός (68’ Ντεβέσα), Γουνδουλάκης (80’ Μουνάφο), Ντίνας (68’ Μανούσος), Σίγκνιεβιτς ΠΑΣ (Γιάννης Πετράκης): Περιστερίδης, Μπουκουβάλας, Μπέριος, Γαρουφαλιάς, Μιχαήλ, Κόντε, Ζάιρο, Ναδάλες (72’ Κούτρης), Κοζορώνης, Βιντάλ (69’ Γιάκος), Νικολιάς (67’ Ακόστα) Σε αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:



Α΄ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ ΑΓΩΝΑΣ



Ξάνθη-ΟΦΗ 1-0 31/01

Λεβαδειακός-ΑΕΚ 1-0 1/02

Λαμία-Ατρόμητος 2-2 1/02

Αστέρας Τρίπολης-Τρίκαλα 2-0 1-0

Άρης-Ολυμπιακός 1-1 2/02

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 2-0 4-1

Κισσαμικός-Παναθηναϊκός 0-3 1/02

Πλατανιάς-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 1/02 δολ,αμπε

