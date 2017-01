Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη στα Γρεβενά – Δείτε το πρόγραμμα

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χρήστος Μπγιάλας: Αυτές τις μέρες κλείνουν δύο χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δύο χρόνια άοκνων προσπαθειών σε δύσκολες συνθήκες με μέλημα τη στήριξη των αδύναμων, την ενίσχυση των παραγωγικών ομάδων και την αναμόρφωση του Δημόσιου Τομέα. Κάνουμε έναν απολογισμό αυτών των δύο χρόνων κυβερνητικού έργου μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Το νομό μας επισκέφτηκαν ήδη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς παρουσιάζοντας το έργο των υπουργείων τους άμεσα στους πολίτες των Γρεβενών. Το ερχόμενο Σάββατο έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε στα Γρεβενά την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες του νομού, θα επισκεφτεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσα και θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Χώρας», στην οποία προσκαλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες για έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο. Ο Βουλευτής Γρεβενών

Το πρόγραμμα της επίσκεψης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη Σάββατο, 28/1/17 10:30 Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ευάγγελο Σημανδράκο στο Διοικητήριο της Π.Ε. Γρεβενών 11:30 Συνέντευξη Τύπου στον ίδιο χώρο 12:00 Συνάντηση με το Δήμαρχο Γρεβενών Γεώργιο Δασταμάνη και Κεντρική Ομιλία στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 20:00 Συνάντηση – Συζήτηση με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ 22:00 Συμμετοχή σε Κοινωνική Εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών Κυριακή, 29/1/17 11:00 Επίσκεψη στοΧιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσα

