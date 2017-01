Γρεβενά: Την Παρασκευή ο Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών – Δείτε σε ποια σχολεία θα πάει ο Μητροπολίτης Γρεβενών

Ιανουάριος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόγραμμα ἐπισκέψεων Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ τήν Παρασκευή 27-1-2017

(EOΡΤΑΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)



– 10 π.μ. 1ο ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

– 11 π.μ. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

– 12 π.μ. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

– 12.30 μ.μ. 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

– 13 μ.μ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

