Απειλές δέχεται η διευθύντρια του 26ου Δημοτικού Λάρισας

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως βρίσκεται η κατάσταση στο 26ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας, στο οποίο ομάδα γονέων αρνούνται να δεχθούν τα προσφυγόπουλα.



Τις τελευταίες ώρες τα γεγονότα έχουν πάρει νέα τροπή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο πογκρόμ ρατσιστικής ρητορικής, απέναντι σε όποιον υπερασπίζεται τα προσφυγόπουλα, αλλά κυρίως κατά της διευθύντριας του σχολείου Κατερίνας Σταγιάννη, όπου διατυπώνονται ευθείες απειλές, ακόμα και κατά της ζωής της. Σημειώνεται πως οι απειλές αυτές, αλλά και άλλες ύβρεις ρατσιστικού και ξενοφοβικού περιεχομένου, καταγράφονται δημόσια ακόμα και σήμερα στην επίσημη σελίδα με την επωνυμία του συλλόγου γονέων του 26ου δημοτικού σχολείου Λάρισας στο Facebook, από μεγάλο αριθμό χρηστών. Έτσι λοιπόν χρήστης του διαδικτύου γράφει, μεταξύ άλλων, για την κ. Σταγιάννη στη σελίδα του Συλλόγου γονέων στο facebook: «Ας ενημερώσει κάποιος την κυρία ΣΤΑΓΙΑΝΗ …ότι τα λόγια και οι πραξεις της συνιστούν ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ η οποία σε καιρό κατοχής (μετά την ανακοίνωση στη Βουλή ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ από 24/11/11, και την απόκρυψη και μη ΕΚΔΙΚΑΣΗ της), η ΧΩΡΑ θεωρείται σε κατάσταση πολέμου ..και η υποστήριξη των εισβολέων ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ κατά το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρο 7 παράγραφος 3 και την ΠΟΙΝΙΚΗ νομοθεσία για την ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ σε καιρό πολέμου) …ΜΕ ΘΑΝΑΤΟ!!! Αρα ή με τα ΦΑΣΙΣΤΕΡΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ της θα είναι ή με την Ελλάδα και τους ΕΛΛΗΝΕΣ!!! Η απόφαση είναι δική της….όπως και οι συνέπειες αυτής!!» Κατέθεσε στην αστυνομία η διευθύντρια



Κλήση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας δέχτηκε χτες, Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια του 26ου δημοτικού σχολείου Λάρισας Κατερίνα Σταγιάννη, ώστε να καταθέσει για όσα συμβαίνουν στο σχολείο της, αλλά και για τις δημόσιες καταγγελίες της που σχετίζονται με τα φαινόμενα ρατσιστικής ρητορικής και απειλών εναντίον της στην επίσημη σελίδα του συλλόγου γονέων του σχολείου στο διαδίκτυο. Η διευθύντρια, όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε χθες στην Ασφάλεια της Λάρισας και προχώρησε σε κατάθεση, ενώ στα χέρια της η αστυνομία φαίνεται να έχει έναν ολοκληρωμένο φάκελο με στοιχεία που υπάρχουν εδώ και καιρό. Μεταξύ άλλων, οι αρχές μελετούν φωτογραφίες, βίντεο σχόλια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικές απειλές αλλά και άλλες πληροφορίες που αφορούν την ρατσιστική δράση προσώπων στο διαδίκτυο. Σημειώνεται πως η ένταση του ρατσιστικής ρητορικής εναντίον και της κ. Σταγιάννη πήρε μεγάλες διαστάσεις και οδήγησε την αστυνομία να παρέμβει, μετά την επίσημη καταγγελία της ίδιας της διευθύντριας, που έστειλε στα ΜΜΕ και στην οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως βρίσκεται σε λειτουργία η ιστοσελίδα με την επωνυμία του συλλόγου γονέων, όπου αναρτώνται, μεταξύ άλλων, και βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου αγνώστου προελεύσεως. skai loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 26th, 2017 at 12:48 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.