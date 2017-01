Αν είστε εθισμένοι στα social media, μπορεί να ευθύνονται τα γονίδια σας!

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Οι εθισμένοι χρήστες του Facebook ή του Twitter ίσως να είναι γενετικά προγραμματισμένοι να αγαπούν τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως προκύπτει από νέα έρευνα.



Οι επιστήμονες του King’s College στο Λονδίνο συνέκριναν τις διαδικτυακές συνήθειες περίπου 4.250 μονοζυγωτικών διδύμων αδερφών και 4.250 διζυγωτικών διδύμων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το 39% του χρόνου που περνούν σερφάροντας στο ίντερνετ οφείλεται στα γονίδια τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας σημαίνουν πως τα social media και τα ΜΜΕ δεν «παρασύρουν» τα αθώα θύματα, αλλά πως κάποια άτομα επιθυμούν και αποζητούν αυτήν την ενασχόληση. Ο καθηγητής Robert Plomin του King’s College δήλωσε πως: «Το βασικό συστατικό αυτού του συσχετισμού γονιδίων και περιβάλλοντος είναι η επιλογή. Στο σημείο που τα άτομα δεν είναι απλώς παθητικοί δέκτες του περιβάλλοντος τους αλλά αντίθετα επιλέγουν ενεργά τις εμπειρίες τους και αυτές οι εμπειρίες τους συσχετίζονται με τις γονιδιακές τους τάσεις».



Η έρευνα των Βρετανών επιστημόνων αποτελεί την πρώτη μελέτη που καταφέρνει να βρει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη γενετική προδιάθεση του κάθε ανθρώπου. protothema loading…

