Έτσι βλέπουν τον κόσμο μας οι άνθρωποι με αχρωματοψία

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Μια ιστοσελίδα που ονομάζεται color-blindness.com μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα πως ζουν την καθημερινότητά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρά το όνομα που μπορεί σε όλους να δημιουργεί λανθασμένους συνειρμούς, η αχρωματοψία στην πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο σε μαύρο και άσπρο.



Στην πραγματικότητα, περισσότεροι από το 99% των ανθρώπων που έχουν αχρωματοψία στην πραγματικότητα μπορούν να δουν χρώματα. Για αυτό, θεωρείται ότι είναι περισσότερο ακριβής ο όρος «ανεπάρκεια έγχρωμης όρασης (CVD)» . Σύμφωνα λοιπόν με το color-blindness.com, γύρω στο 0,5% των γυναικών (1 στις 200) και το 8% των ανδρών (1 σε 12) πάσχουν από κάποια μορφή CVD. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της έλλειψης όρασης, όπως η Deuteranomalia (που τα κάνει όλα να φαίνονται λίγο ξεθωριασμένα), η Protanopia (που κάνει τα πάντα να φαίνονται λίγο πράσινα) και η Tritanopia (βλέπουν τα χρώματα σε πρασινωπό-ροζ αποχρώσεις)! Επίσης, μόνο περίπου το 0,00003% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από ολική αχρωματοψία (Monochromacy). Το Bored Panda έφτιαξε μερικές εικόνες για να δείτε πως βλέπουν στην καθημερινότητά τους εκείνοι που έχουν CVD. different-types-color-blindness-photos-75-588748cb3de05_880.jpg different-types-color-blindness-photos-49-5887276092cda_880.jpg different-types-color-blindness-photos-55-5887487a41de1_880.jpg different-types-color-blindness-photos-37.jpg different-types-color-blindness-photos-52-58872e650e5eb_880.jpg different-types-color-blindness-photos-53-58873353c4381_880.jpg different-types-color-blindness-photos-40-588745a1320ea_880.jpg different-types-color-blindness-photos-57-58874b734e614_880.jpg different-types-color-blindness-photos-62-5887523b862cb_880.jpg different-types-color-blindness-photos-64-588759c52306c_880.jpg different-types-color-blindness-photos-33.jpg collage.jpg different-types-color-blindness-photos-41.jpg gazzetta loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 26th, 2017 at 20:16 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.