Έρχεται νέο πρόγραμμα για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων

Ιανουάριος 26th, 2017 by Σταματίνα

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση «ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών.



Ποια είναι η δράση του συγκεκριμένου προγράμματος; Ποιους αφορά; Δείτε όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ gazzetta loading…

