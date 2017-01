Formula 1: Σοβαρό ατύχημα για Βερλάιν και Μάσα (video)

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Παραλίγο τραγωδία σε αγώνα στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Ο Πασκάλ Βερλάιν και ο συνοδηγός του κατάφεραν και βγήκαν αγρατσούνιστοι από το αυτοκίνητό τους μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στο πλαίσιο του εφετινού «Αγώνα των Πρωταθλητών» στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Ο πιλότος της Sauber μονομαχούσε με τον Φελίπε Μάσα, όταν βγήκε με το τρίτροχο Polaris Slingshot από την πορεία του, διέλυσε τα κεντρικά διαχωριστικά της πίστας και χτύπησε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο του οδηγού της Williams. Από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε το αυτοκίνητο του Γερμανού και χτύπησε πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες. iefimerida loading…

