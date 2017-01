Τσίπρας: Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να νομοθετήσει ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πρώτη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας απαντά στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για την υπογραφή του μνημονίου και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση, τις συμμαχίες στην Ευρώπη, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ο πρωθυπουργός τοποθετείται και για το «παράλληλο πρόγραμμα», τις συζητήσεις για το Κυπριακό και την μάχη ενάντια στη διαπλοκή. Μεταξύ άλλων, στην αποκλειστική του συνέντευξη στην «Εφ.Συν.» ο πρωθυπουργός αναφέρει: ► «Αυτό που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα τα δεχτεί όλα και ακόμη περισσότερα από όσα ζητούν οι πιο ακραίοι από τους δανειστές. Δηλαδή «σοκ και δέος» για τους οικονομικά ασθενέστερους και τους συνταξιούχους. Φάνηκε, άλλωστε, αυτό και με τη στάση του στην ψηφοφορία για τη 13η σύνταξη». ► «Το ΔΝΤ οφείλει να αναλάβει με παρρησία την ευθύνη της άποψής του για το ελληνικό πρόγραμμα. Και η Ευρώπη όμως οφείλει να συνεκτιμήσει τα νέα δεδομένα, που δημιουργούνται με την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ, και να αποφασίσει προτάσσοντας το κοινό συμφέρον. Και όχι τους πρόσκαιρους πολιτικούς υπολογισμούς που γίνονται σε κάθε χώρα ξεχωριστά». ► «Στις επιλογές μου βάρυνε περισσότερο η ιστορική ευθύνη απέναντι στο λαό και στις κοινωνικές τάξεις που η Αριστερά εκπροσωπεί. Όχι ο φόβος απέναντι στην ευθύνη». Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται κατηγορηματικός ως προς τη λήψη νέων μέτρων υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον» απαντώντας στις πιέσεις μερίδας των εταίρων μας.



efsyn

