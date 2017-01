Στους 14 οι νεκροί από την χιονοστιβάδα στο ξενοδοχείο της Ιταλίας

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Στους 14 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών στο ξενοδοχείο Rigopiano, στην περιφέρεια της πόλης Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας. Σήμερα το πρωί οι πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα από την περασμένη Πέμπτη, ανέσυραν τα πτώματα δυο γυναικών. Οι επιζώντες παραμένουν 11, οι 9 από τους οποίους απεγκλωβίσθηκαν από τα σωστικά συνεργεία.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, απηύθυνε έκκληση για «μια ενωμένη και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Τα καλά λόγια πρέπει να μας ενώνουν και όχι να μας διαιρούν». Εδώ και τρεις ημέρες, οι διασώστες βγάζουν μόνο πτώματα: χθες ανακτήθηκαν τέσσερα. Το ένα ανήκει σε ένα θύμα που είχε εντοπιστεί εδώ και δύο ημέρες, άλλα δύο είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί και το τελευταίο είναι της Λίντα Σαλτσέτα, την αισθητικού του ξενοδοχείου και την αδερφής του Φάμπιο, συντηρητή του Rigopiano.Υπάρχει όμως ακόμη ένας τοίχος που πρέπει να αφαιρεθεί και οι διασώστες ελπίζουν σε ένα θαύμα: πίσω από αυτό τον τσιμεντένιο τοίχο ελπίζουν να βρουν ζωντανούς οι διασώστες που εργάζονται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα υπό αντίξοες συνθήκες σε ότι έχει απομείνει από το ξενοδοχείο που έχει καλυφθεί από χιόνια και συντρίμμια. Ο συγκεκριμένος τοίχος χωρίζει την κουζίνα από το μπαρ, ένας τοίχος πάχους 80 εκατοστών, τον οποίο οι πυροσβέστες ψάχνουν τρόπο για να ανοίξουν. Αφού έλεγξαν όλο το χώρο, που μέχρι πρότινος ήταν το λόμπι, ολοκλήρωσαν την επιθεώρηση στο σπα του ξενοδοχείου, όπου, σε δύο διαφορετικά σημεία, βρήκαν πρώτα την Αντριάνα Παρέτε και τον γιο της Τζιανφιλίπο και στη συνέχεια τους τρεις μικρούς Εντοάρντο, Λουντοβίκα και Σαμουέλ, σε έναν χώρο όπου ήταν δωμάτια προτού οι κουζίνες μετατραπούν σε ένα σωρό από μπάζα. Παράλληλα, συνεχίζεται η δικαστική έρευνα της εισαγγελίας της Πεσκάρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει ενδέχεται να υπήρξε όντως καθυστέρηση στην κινητοποίηση του μηχανισμού για την παροχή πρώτων βοηθειών το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Η καθυστέρηση, όμως, σύμφωνα με πηγές της εισαγγελίας, έως τώρα δεν προκύπτει να ήταν τόσο μεγάλη ώστε να επηρεάσει την όλη έκβαση της προσπάθειας. Εντούτοις ο Κουιντίνο Μαρτσέλα, ένας καθηγητής και ιδιοκτήτης εστιατορίου που την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα είχε τηλεφωνήσει επανειλημμένα στην τοπική νομαρχία, συνεχίζει να δηλώνει πως μια ανώτερη υπάλληλος, με την οποία μίλησε τέσσερις φορές, του απάντησε ότι «δεν είχε καταρρεύσει κανέναν ξενοδοχείο, αλλά μόνο ένας στάβλος στην ευρύτερη περιοχή της βουνοπλαγιάς». ethnos loading…

