Στην κατάψυξη η χώρα από την Πέμπτη έως το Σάββατο: Μέχρι και τους -15 ο υδράργυρος, αναλυτικοί χάρτες

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά. Στο μεταξύ τις επόμενες ώρες αναμένεται να πέσει σημαντικά και η θερμοκρασία, ενώ από το πρωί της Πέμπτης ρωσικές ψυχρές μάζες θα εισβάλλουν στη χώρα ρίχνοντας ακόμα περισσότερο τον υδράργυρο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το πολικό ψύχος θα καλύψει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια ακόμα και στις πεδινές περιοχές της Αθήνας. Για την επιδείνωση του καιρού και την μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη προειδοποίησε μέσω του Facebook ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάς κάνοντας λόγο για «ρωσικό χιονιά». «Τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία επιμένουν για πιθανή έλευση πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την προσεχή Πέμπτη, πρώτα από την βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας μέχρι και το Σάββατο τουλάχιστον και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Οι νεφώσεις που θα περνούν πάνω από την Ελλάδα θα είναι εμπλουτισμένες με μεγάλα ποσά υγρασίας, οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι προγνωστικές μεταβλητές θα είναι ευνοϊκές ώστε να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και στα πεδινά-παραθαλάσσια τμήματα», έγραψε. Αναφερόμενος στις πολικές θερμοκρασίες που θα εκδηλωθούν έκανε λόγο ακόμα και για -15 στα ορεινά. «Αυτή την ώρα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τις περιοχές των χιονοπτώσεων αλλά και την έκταση αυτών. Σίγα σίγα το κουβάρι θα ξετυλίγεται και επομένως τις επόμενες ώρες με τα πιο φρέσκα στοιχεία θα αρχίσω να σας μιλάω και τα τμήματα της χώρας που θα «χτυπήσει» ο συγκεκριμένος χιονιάς, που αν διατηρηθούν αυτά, ενδεχομένως να σημειωθούν θερμοκρασίες της τάξεως των -15 βαθμών κελσίου από τη Παρασκευή και έπειτα στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας και -8 με -10 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ορεινά αντίστοιχα», έγραψε ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για χιόνια μέσα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και για χιόνια σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πολικές θερμοκρασίες δείχνουν οι χάρτες Με βάση τους πίνακες του weather.gr, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από το βράδυ της Πέμπτης, και η πτώση θα συνεχιστεί ακόμα περισσότερο την Παρασκευή και το Σάββατο ρίχνοντας σε πολλές περιοχές τον υδράργυρο πολύ κάτω από το μηδέν. Δείτε την πτώση που θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από την Τετάρτη έως το Σάββατο:





iefimerida

