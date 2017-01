ΠΕ Γρεβενών: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γρεβενών ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι Προκηρυσσόμενες Δράσεις είναι τέσσερις και αφορούν ενισχύσεις για τη μετατροπή ή διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία και στην κτηνοτροφία Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες : Στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) Στην ηλεκτρονική διευθύνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ

