Παίρνουν πίσω και με τόκο την πενταετή έκπτωση στους νέους επιστήμονες

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Άλλη μία πρωθυπουργική εξαγγελία προς τους νέους επιστήμονες ακυρώνεται, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πρώτη διευκρινιστική εγκύκλιο του νέου υπερταμείου.



Διπλή οφειλή στον ΕΦΚΑ, η οποία μάλιστα θα προσαυξάνεται ετησίως, θα κληθούν να καταβάλλουν οι νέοι επιστήμονες που κατά τα 5 πρώτα χρόνια της ασφάλισής τους θα τύχουν έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως προκύπτει από την πρώτη διευκρινιστική εγκύκλιο του νέου υπερταμείου. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής», η εγκύκλιος αφορά τον τρόπο προσδιορισμού των εισφορών για τους περίπου 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ πέφτει στο κενό η υπόσχεση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τους νέους επιστήμονες του ΕΤΑΑ, καθώς και αυτοαπασχολούμενους ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια. Συγκεκριμένα, ορίζει πως θα πληρώνουν μειωμένες εισφορές κατά τα 2 πρώτα χρόνια ασφάλισης 14% και τα επόμενα 3,17% και τοποθετεί την ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού τους στα 410,26 ευρώ. Ξεκαθαρίζεται όμως ότι οι εκπτώσεις αυτές, τόσο στο ποσοστό όσο και στη βάση υπολογισμού των εισφορών, θα θεωρούνται ασφαλιστικές οφειλές και θα προσαυξάνονται ετησίως κατά τη μεταβολή μισθών που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ. Πρέπει, δε, να εξοφληθούν εντός 15ετίας, κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το εισόδημα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η κατώτατη εισφορά κατά τα 2 πρώτα χρόνια ασφάλισης θα είναι 108,17 ευρώ, ενώ η ετήσια οφειλή 717,36 ευρώ. Αντίστοιχα, τα επόμενα 3 χρόνια η κατώτατη δυνατή εισφορά θα ανέβει σε 120,47 ευρώ, με την ετήσια οφειλή να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 569,76 ευρώ.



Οι παγίδες για τους αυτοαπασχολούμενους

«Παγίδες» κρύβει και η πρόβλεψη για μείωση των εισφορών κύριας σύνταξης, υγείας, επικούρησης και εφάπαξ, από το 2017 έως το 2020, στους αυτοαπασχολούμενους (ΕΤΑΑ). Και αυτό γιατί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος, για το εισόδημα μέχρι τα 7.033 ευρώ τον χρόνο δεν παρέχεται μείωση. Η έκπτωση ξεκινά κλιμακωτά στο 50% για τα εισοδήματα από 7.033,1 έως 13.000 ευρώ και βαίνει μειούμενη, κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά 1.000 ευρώ. Βάσει της εγκυκλίου, όλες οι εισφορές θα καταβάλλονται μέσω ΔΙΑΣ. Τέλος, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 40% θα μπορούν να καταβάλλουν όσοι είναι ασφαλισμένοι επί περισσότερα από 40 έτη. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 25th, 2017 at 19:11 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.