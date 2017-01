Ο χάρτης της CIA για την Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνει το Καστελόριζο!

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Την δική της «οπτική» δίνει η CIA τόσο στον χάρτη που αποτυπώνει την επικράτεια της Ελλάδας όσο και στις διεθνείς διαφορές που έχει η Ελλάδα με άλλες χώρες.



Ανοίγοντας κανείς την επίσημη ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ και ανατρέχοντας στην κατηγορία «Factbook» στην σελίδα που αναφέρεται στην Ελλάδα διαπιστώνει κανείς τα εξής: Πρώτον δεν συμπεριλαμβάνει στον χάρτη το Καστελόριζο, το οποίο βρίσκεται αρκετά ανατολικότερα της Ρόδου. Δεύτερον στις διεθνείς διαφορές που έχει η χώρα μας αναφέρει πως η «Ελλάδα και η Τουρκία συνεχίζουν τις συζητήσεις ώστε να επιλύσουν τις περίπλοκες θαλάσσιες, εναέριες, εδαφικές και συνοριακές διαφορές στο Αιγαίο». Αυτό το γεγονός δεν είναι κάτι καινούριο και αντικατοπτρίζει την άποψη και εικόνα που έχει αυτή η πλευρά και όχι τα διεθνώς αναγνωρισμένα…



Όπως σχολίασαν στο Newsbeast.gr διπλωματικοί κύκλοι, η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 25th, 2017 at 23:34 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.