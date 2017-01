Οσκαρ 2017: Ποια είναι η νεαρή δημοσιογράφος Δάφνη Ματζιαράκη που διεκδικεί Οσκαρ

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, με σπουδές δημοσιογραφίας, πέρασμα από ΣΚΑΪ και «Καθημερινή», είναι η έκπληξη -τουλάχιστον για την Ελλάδα- της ανακοίνωσης των χθεσινών υποψηφιοτήτων για τα Οσκαρ. Ο λόγος για τη Δάφνη Ματζιαράκη.



Η νεαρή δημοσιογράφος και δημιουργός ταινιών αποτελεί έκπληξη, μιας και ο Γιώργος Λάνθιμος με τον «Αστακό» του δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στη μεγάλη αίθουσα, ως υποψήφιος, τη βραδιά των Οσκαρ. Η Δάφνη Ματζιαράκη, με την ταινία της «4.1 Miles», είναι υποψήφια στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Ενα ντοκιμαντέρ που καταπιάνεται με το προσφυγικό καταγράφοντας το πέρασμα, υπό τις γνωστές συνθήκες, των προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλάδα. Η νεαρή Ματζιαράκη έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο Μπέρκλεϊ και Διεθνείς Σχέσεις στο Μπρίστολ και στην Ελλάδα έχει εργαστεί σε ΣΚΑΪ και Καθημερινή. Συγκεκριμένα, παρουσίαζε επί πέντε χρόνια το EuRaNEt, μια εκπομπή για ευρωπαϊκά θέματα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ενώ έκανε συχνά ανταποκρίσεις στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ» με την ίδια θεματολογία. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο αποτελεί την έδρα της και σήμερα, στέλνοντας παράλληλα θέματά της στην Καθημερινή. Το ντοκιμαντέρ της που διεκδικεί το Οσκαρ έχει ήδη λάβει το φοιτητικό Όσκαρ που δίνει κάθε χρόνο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε σπουδαστές αμερικανικών πανεπιστημίων.



4.1 Miles from The New York Times – Video on Vimeo. iefimerida loading…

