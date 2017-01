ΟΑΕΔ: Ανακοίνωσε 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Την έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου από τις 10 το πρωί έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr όπου μπορούν να βρουν τους όρους,τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτή η δράση του ΟΑΕΔ έχει διττή στόχευση,αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ, όσοι είναι άνω των 25 ετών, θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.



Αναλυτικά, τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής: – Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. – Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. – Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω. – Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό. – Ηλικία. – Αριθμός ανήλικων τέκνων. – Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. – Εντοπιότητα. – Δικαιούχοι ΚΕΑ. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά, μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση, με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης, θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια, με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».



Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Με αφορμή την έναρξη της τρίτης φάσης της κοινωφελούς εργασίας, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, δήλωσε: «Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τον άνεργο και με στόχο την επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Προσφέρουν δουλειά, ιδίως, σε μακροχρόνια ανέργους και σε άνεργους χαμηλών τυπικών προσόντων και εργασιακή εμπειρία σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, όμως η κοινωφελής εργασία δίνει, για πρώτη φορά, εργαλεία στον άνεργο για ένα βιώσιμο μέλλον στην αγορά εργασίας και, μάλιστα, προσφέροντας πλήρη απασχόληση με ασφαλιστικά δικαιώματα, σε μία εποχή που οι ελαστικές σχέσεις εργασίας παρουσιάζονται ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας».

