Ξεκινούν στα Γρεβενά οι κινητοποιήσεις των Αγροτο-κτηνοτρόφων..

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Παρασκευή 27-1-2017 στις 18:00 στο Δημαρχείο Γρεβενών, καλούνται όλοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι για να αποφασίσουμε για τις κινητοποιήσεις μας καθώς επίσης και να εκλέξουμε τον επικεφαλής του Συντονιστικού οργάνου Η Συντονιστική Επιτροπή

Διαβάστε και:

Χαράλαμπος Ορφανίδης στον Star-fm 9 33: «Ξεκινούν και στη Δυτική Μακεδονία, οι κινητοποιήσεις των Αγροτών-Κτηνοτρόφων» … (audio)





This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 25th, 2017 at 17:31 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.