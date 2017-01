Ντοκουμέντο: Το πάρτι με Γιαννόπουλο, στρίπερ και πολιτικούς στα Σόδομα το ’93

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Καρέ μιας άλλης πολιτικής εποχής, βγαλμένα μέσα από τα «Σόδομα» και με την υπόκρουση ασμάτων της Δούκισσας που μεσουρανούσε εκείνη την εποχή στις πίστες της Αθήνας. Βρισκόμαστε στον Γενάρη του 1993, λίγο πριν αναλάβει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, διαδεχόμενη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, έχει ήδη αποχωρίσει από τη Νέα Δημοκρατία ιδρύοντας την Πολιτική Άνοιξη. Λίγους μήνες μετά, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πάλι την εξουσία και ο Α. Παπανδρέου θα ορκιστεί για τρίτη και τελευταία φορά, στις 13 Οκτωβρίου. Την ίδια χρονιά, το 1993, το περιοδικό «Ταχυδρόμος» του ΔΟΛ δημοσιεύει ορισμένες φωτογραφίες που έμειναν στην ιστορία από ένα επετειακό πάρτι που έβγαλε τη… Βουλή στα μπουζούκια. Είναι το έτος κατά το οποίο το εν λόγω περιοδικό ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από τέσσερις δεκαετίες. Η απόφαση του μετέπειτα εκδότη του, Γιάννη Καψή, να στρέψει τη θεματογραφία στην παραδοσιακή πολιτική δημοσιογραφία σε βάρος του «life style», δεν συνέπεσε με τις συνήθειες του αναγνωστικού κοινού. Η τιμή του περιοδικού ήταν 400 δραχμές (1,17 ευρώ). Ακολουθούν δύο στιγμιότυπα και ένα μίνι ρεπορτάζ – ντοκουμέντο που μας γυρίζουν πίσω στον χρόνο, σε παλαιά, ΠΑΣΟΚικά, χρόνια, παρότι το σοσιαλιστικό Κίνημα ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ακριβής ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου. Τόπος: Νυχτερινό Κέντρο «Σόδομα». Στη σκηνή: Δούκισσα. Ακούγεται το: «Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε» καθώς και το «ανέβα στο τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά». Event: Πάρτι με καλεσμένους, πολιτικούς της εποχής. Στο μαγαζί συχνάζουν προσωπικότητες της εποχής όπως ο Κίμωνας Κουλούρης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τη Σοφία Βόσσου, ο Γεώργιος Κατσιφάρας, ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγο του, ενώ σε άλλα καρέ του τεύχους του Ταχυδρόμου (27 Ιανουαρίου, 1993) απεικονίζεται και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Το εν λόγω τεύχος το εντόπισαν ο Βασίλης Σκορδιαλός και οι άνθρωποι από το Παλιό ΠΑΣΟΚ το Ορθόδοξο και οι φωτογραφίες από αυτό εστάλησαν στο NEWS 247. Όπως διαβάζουμε στο συλλεκτικό ρεπορτάζ της εποχής: «Όταν γύρισαν να κοιτάξουν πίσω δεν έγιναν στήλη άλατος και έτσι το μουσείο της Μαντάμ Τυσώ έχασε πολλά αγάλματα που θα απεικόνιζαν σύγχρονα πρόσωπα της πολιτικής μας ζωής σε ενσταντανέ διασκέδασης υπεράνω πάσης φαντασίας. Όλα αυτά και πολλά άλλα συνέβησαν σε πάρτι που παρέθεσε στο νάιτ κλαμπ «Σόδομα» ο δημοσιογράφος κ. Κοκορίκος σε αρκετά μέλη της Βουλής των Ελλήνων και με μουσική υπόκρουση το γνωστό άσμα της γαλαζοαίματης του λαϊκού τραγουδιού «Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή». «Ανέβα στο τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά» ήταν το τραγούδι που αφιέρωνε ο κ. Βαγγέλης Γιαννόπουλος σε καλλιτέχνιδα του είδος που, όχι μόνο προθυμοποιήθηκε να εκτελέσει εν ριπή οφθαλμού τις οδηγίες του, αλλά προέβη και σε καλλιτεχνικό στριπ-τηζ με αποκορύφωμα την επικάλυψη της κεφαλής του ευνοηθέντος με το σουτιέν της. Μεταξύ των παρευρεθέντων διακρίναμε τον κ. Αντώνη Σαμαρά μετά της συζύγου του, τον κ. Κίμωνα Κουλούρη, τον κ. Γιώργο Κατσιφάρα, τον κ. Στέφανο Τζουμάκα, αλλά και εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου, όπως την κ. Ζωή Λάσκαρη, τον κ. Ανδρέα Μικρούτσικο, την κ. Σοφία Βόσσου κ.α. Και όπως θα έλεγε και κάποιος σύγχρονος σοφός, σε αυτές τις περιπτώσεις, «Η πολλή κουλτούρα βλάπτει». Θυμίζουμε πως μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβρη του 1993, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος ορίστηκε υπουργός Εργασίας με τους Ιωάννη Σκουλαρίκη και Στέφανο Τζουμάκα, ως στενούς του συνεργάτες. Στον ίδιο σχηματισμό μετείχαν οι Γεράσιμος Αρσένης (Άμυνας), Κάρολος Παπούλιας (Εξωτερικών), Άκης Τσοχατζόπουλος (Εσωτερικών), Γεώργιος Γεννηματάς (Οικονομίας), Δημήτρης Κρεμαστινός (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Γιώργος Παπανδρέου (Παιδείας και Θρησκευμάτων), Μελίνα Μερκούρη και Θάνος Μικρούτσικος (Πολιτισμού), Γεώργιος Κατσιφάρας (Ναυτιλίας), Στέλιος Παπαθεμελής (Δημόσιας Τάξης), Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης (Αιγαίου), Κωνσταντίνος Λαλιώτης (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), Κωνσταντίνος Σημίτης (Ενέργειας και Εμπορίου), Θεόδωρος Πάγκαλος και Ευάγγελος Βενιζέλος (Μεταφορών και Επικοινωνιών), ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος μαζί με τον Τηλέμαχο Χυτήρη ήταν και στο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Συνολικά, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος διατέλεσε υπουργός Συγκοινωνιών από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Ιούλιο του 1982, υπουργός Εργασίας από τον Ιούλιο του 1982 έως τον Οκτώβριο του 1986 (με μικρή παύση μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 1985), υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας από το Σεπτέμβριο του 1987 μέχρι το Νοέμβριο του 1988, υπουργός Αιγαίου από το Νοέμβριο του 1988 έως τον Ιούλιο του 1989, ξανά υπουργός Εργασίας από τον Οκτώβριο του 1993 ως τον Ιούλιο του 1994 και από τον Ιανουάριο του 1996 ως το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και, τέλος, υπουργός Δικαιοσύνης από το Σεπτέμβριο του 1996 ως το Μάρτιο του 2000.



Σημειώνεται πως αυτή την εποχή «τρέχει» ο διαγωνισμός σοσιαλιστικών διηγημάτων που διοργανώνει το «Παλιό ΠΑΣΟΚ – Το Ορθόδοξο» σε συνεργασία με τις Εκδόσεις iWrite. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της σελίδας Παλιό ΠΑΣΟΚ – Το Ορθόδοξο (paliopasok@yahoo.com) ή με τις εκδόσεις iWrite | 2311 27 28 03 ή 21 10 12 6900)». Αν και είναι ομολογουμένως δύσκολο να εμπνευστείτε ιστορία καλύτερη, από την παραπάνω. news247 loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 25th, 2017 at 22:11 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.