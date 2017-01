Μάνα έστελνε γυμνές φωτογραφίες της κόρης της σε παιδόφιλο για να τη βιάσει!

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο της Κάρντιφ στην Βρετανία, η μητέρα έστελνε ακόμα και γυμνές φωτογραφίες της κόρης της στον άντρα, ώστε να προκαλέσει τον βιασμό της μικρής.



Συγκεκριμένα, του έστειλε φωτογραφίες με τη μικρή να κάνει μπάνιο, ενώ του είπε πως είχε δοκιμάσει υπνωτικά χάπια στην κόρη της για να δει αν την «πιάνουν». Όπως έγινε γνωστό η μητέρα γνωρίστηκε με τον παιδόφιλο μέσα από το ίντερνετ και όπως ομολόγησε ήταν η πρακτική του τέτοια, σύμφωνα με την οποία λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους να ενθαρρύνει τις γυναίκες να προχωρούν σε σεξουαλικές περιπτύξεις με παιδιά. Ευτυχώς, η αστυνομία ειδοποιήθηκε εγκαίρως από τον σύντροφο της μητέρας όταν ανακάλυψε τα μηνύματα αναφορικά με τον επικείμενο βιασμό της μικρής.



Τόσο η γυναίκα όσο και ο παιδόφιλος ισχυρίστηκαν πως δεν επρόκειτο να προβούν την αποτρόπαια αυτή πράξη, με τη μητέρα να υποστηρίζει πως ο άντρας άσκησε ψυχολογική βία και την εκβίασε για να του στείλει τις γυμνές φωτογραφίες της μικρής. topontiki loading…

