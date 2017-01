Καταγγελία της ΕΠΣ Γρεβενών κατά του υπευθύνου του αγωνιστικού τμήματος της ΕΠΟ…

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αναλυτικά η καταγγελία: ΠΡΟΣ: Την Ε.Π.Ο. Κύριε, Πρόεδρε Καταγγελία της ΕΠΣ Γρεβενών κατά του Ραμπαβίλα Αντώνη υπευθύνου του αγωνιστικού τμήματος της ΕΠΟ για την Γ΄ Εθνική Κατηγορία ο οποίος ενεργώντας ως εκπρόσωπος του ΄΄παλαιού κατεστημένου ΄΄ της ΕΠΟ όρισε τον αγώνα της εκπροσώπου της Ενωσής μας στην Γ΄ Εθνική (ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ ) στον κρίσιμο αγώνα για τη σωτηρία της σε γήπεδο της ΒΕΡΟΙΑΣ ( στο γήπεδο των Λευκαδίων). Ζητάμε από την προσωρινή διοίκηση της ΕΠΟ να κληθεί σε απολογία και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Να αναβληθεί άμεσα ο συγκεκριμένος αγώνας λόγω της κρισιμότητας του. Οι όποιες αναβολές οφείλονται στις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα Γρεβενά.



Πρέπει να κλείσει επιτέλους ο φαύλος κύκλος των υπαλλήλων στελεχών του ΄΄παλαιού κατεστημένου ΄΄ που υπερκερούν την εκάστοτε διοίκηση . ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. – ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΤΖΗΣ



