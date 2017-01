Διώξεις για προμήθεια 20 μεταφορικών ελικοπτέρων

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ακόμα μία ποινική δίωξη κατά του πρώην γραμματέας αμυντικών επενδύσεων του ΥΕΘΑ Σπύρου Τραυλού και του επιχειρηματία Θ. Λιακουνάκου άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, αυτή τη φορά αναφορικά με υπόθεση που σχετίζεται με την προμήθεια 20 μεταφορικών ελικοπτέρων. Η δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή για τυχόν ευθύνες του τότε υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Τόσο ο πρώην γραμματέας, κατηγορούμενος και σε άλλες δικογραφίες εξοπλιστικών προγραμμάτων, όσο και μέλη της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων κατηγορούνται πλέον με το κακούργημα της απιστίας σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/50). Αντίστοιχα, η δίωξη κατά του προέδρου της εταιρείας SONAK, Θ. Λιακούνάκου και του διευθύνοντος συμβούλου, Ηλία Αρκουμανέα, αφορά στο κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην απιστία. Όσο για τον πρώην υπουργό Εθνικής Αμύνης Γιάννο Παπαντωνίου, αντίγραφα της σχετικής δικογραφίας υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να διαβιβαστούν στη Βουλή για να διερευνηθεί τυχόν ποινική ευθύνη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά στην προμήθεια 20 μεταφορικών ελικοπτέρων τύπου ΝΗ90 από την Κοινοπραξία ΝΗ Industries για τον ελληνικό στρατό. Οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως στη σύμβαση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τα ελικόπτερα περιλαμβάνονται πλήθος ζημιογόνων όρων, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα ωφελήματα αυτά που έπρεπε να παρασχεθούν στο ελληνικό δημόσιο. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα που ανατέθηκε στην εταιρεία συμφερόντων Θ. Λιακουνάκου και προέβλεπε την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος συντονισμού πυρών υποστήριξης για τον ελληνικό στρατό, αν και αποδόθηκε ο υψηλότερος δυνατός συντελεστής, η ανάπτυξή του φέρεται να καθυστέρησε πέραν της δεκαετίας, με αποτέλεσμα να μη δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του ως υψηλού ενδιαφέροντος. Κατά την κατηγορία, η ονομαστική αξία των εκτελεσθέντων από την SONAK αντισταθμιστικών ωφελημάτων δεν υπερέβαινε στην καλύτερη περίπτωση τα 6 εκατ. ευρώ και η εταιρεία απαλλάχθηκε από την υποχρέωση παροχής αντισταθμιστικών ονομαστικής αξίας 11,7 εκατ.ευρώ. Τέλος ενώ η σύμβαση προέβλεπε αναπροσαρμογή της ανά τετραετία, τελικά αυτή εμφανίζεται να έγινε δέκα χρόνια μετά της ισχύος της, με αποτέλεσμα τα αντισταθμιστικά να μειωθούν τουλάχιστον κατά 4,7 εκατ. ευρώ. news247 loading…

