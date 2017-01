Διάσημο μοντέλο αποκαλύπτει: Είμαι μεσοφυλική

Ιανουάριος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το 29χρονο μοντέλο από το Βέλγιο γεννήθηκε έχοντας κρυφούς όρχεις, τους οποίους αφαίρεσε σε ηλικία 10 ετών, όταν οι γιατροί της είπαν ότι ενδέχεται να της προκαλέσουν καρκίνο.



Τα μεσοφυλικά άτομα γεννιούνται έχοντας ένα μείγμα γυναικείων και ανδρικών γεννητικών οργάνων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η πάθηση αυτή αφορά το 1,7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Οντιέλ πάσχει από μια μορφή του Συνδρόμου Αναισθησίας Ανδρογόνου (ΣΑΑ) στην οποία τα άτομα δείχνουν θηλυκά εξωτερικά, όμως έχουν τα ΧΥ χρωμοσώματα και γεννιούνται με όρχεις, οι οποίοι παραμένουν μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα. Η Οντιέλ πάσχει από μια μορφή του Συνδρόμου Αναισθησίας Ανδρογόνου (ΣΑΑ) στην οποία τα άτομα δείχνουν θηλυκά εξωτερικά, όμως έχουν τα ΧΥ χρωμοσώματα και γεννιούνται με όρχεις, οι οποίοι παραμένουν μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα. «Είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μου τώρα να σπάσω το ταμπού», δήλωσε η Οντιέλ σε συνέντευξή της στο USA Today. «Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εποχή θα πρέπει να μην πειράζει να μιλάμε για αυτό», πρόσθεσε. Σε ηλικία 10 ετών, η Οντιέλ υπεβλήθη σε εγχείρηση για την αφαίρεση των όρχεων. «Κάποια στιγμή μετά την εγχείρηση ήξερα ότι δεν θα μπορέσω να κάνω παιδιά, ότι δεν θα έχω περίοδο. Ήξερα ότι κάτι πάει στραβά», είπε. Στα 18 υπεβλήθη και σε άλλες επεμβάσεις αποκατάστασης του κόλπου της. Η ίδια εξήγησε ότι οι εγχειρήσεις αυτές της προκάλεσαν άγχος και ήθελε να μιλήσει για το πρόβλημά της, κυρίως για να αποτρέψει τους γονείς από το να υποβάλλουν τα παιδιά τους σε μη απαραίτητες επεμβάσεις. «Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να είσαι μεσοφυλικός», εξήγησε η Οντιέλ. Ο σύζυγός της δήλωσε ότι είναι «πολύ περήφανος» για το θάρρος της συζύγου του να μιλήσει για το πρόβλημά της.



«Εντυπωσιάστηκα από την απόφασή της να υπερασπιστεί τα μεσοφυλικά παιδιά για να τους δώσει την ευκαιρία να αποφασίσουν μόνα τους για το σώμα τους, σε αντίθεση με την περίπτωση της Χάνε και της οικογένειάς της (και πολλών άλλων) που δεν είχαν επιλογές και πληροφόρηση», είπε ο Τζον Σβίατεκ, επίσης μοντέλο. ethnos loading…

