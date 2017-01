ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε δημοτικά διαμερίσματα Γρεβενών και Δεσκάτης

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ Π/Κ Γρεβενών ανακοινώνεται ότι:

Την Πέμπτη 26-01-2017 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 11:30 έως 13:30 στους παρακάτω οικισμούς: Του Δήμου Γρεβενών: Ελευθεροχώρι – Φελλί – Άγιοι Θεόδωροι – Ανθρακιά – Αιμιλιανός όπως επίσης και

Στους οικισμούς του Δήμου Δεσκάτης Άνοιξη – Τρικοκκιά – Κατάκαλη – Τριφύλλι – Καρπερό Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα. Για αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Δόκος Βασίλειος Προϊστάμενος Π/Κ Γρεβενών

