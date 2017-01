Γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ για το επίδομα θέρμανσης: 30 βουλευτές ζητούν εξηγήσεις

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εσωκομματικούς τριγμούς προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ το επίδομα θέρμανσης και ο τρόπος διανομής του. Τριάντα βουλευτές του κόμματος κατέθεσαν ερώτηση και ζητούν να τους απαντήσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τι θα συμβεί με τις ορεινές περιοχές οι οποίες περιλήφθηκαν στις ζώνες των πεδινών, για το επίδομα θέρμανσης.



Οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό Οικονομικών αν θα επανεξετάσει την απόφαση για την κατάταξη, όπως και τι μέτρα θα λάβει για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που χορηγείται στους δικαιούχους να καλύπτει το σύνολο της χειμερινής περιόδου η οποία στις ορεινές περιοχές υπερβαίνει αρκετά τους θεωρούμενους χειμερινούς μήνες. Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Οικονομικών: Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1189/2016 (ΦΕΚ Β’ 4076/19-12-2016) για την «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού», μια σειρά Περιφερειακές Ενότητες της χώρας έχουν καταταγεί εξολοκλήρου στην κλιματική ζώνη Γ’ παρά το γεγονός ότι στα όριά τους περιλαμβάνονται δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες οι οποίες συνιστούν αμιγώς ορεινές περιοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α’ 85, Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριζομένων ως ορεινών δήμων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α’ 85, 11/04/2012) κατά την οποία στις ορεινές περιοχές εντάσσονται Δήμοι, Κοινότητες και Οικισμοί που έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η κτηματική τους έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, (β) η κτηματική τους έκταση βρίσκεται μεταξύ 600 – 800 μέτρων και οι κλίσεις του εδάφους είναι τουλάχιστον 16%, (γ) η κτηματική τους έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα με κλίσεις εδάφους τουλάχιστον 20% (Άρθρο 3, παρ. 3 Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ). Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, έχει καταταγεί στην κλιματική ζώνη Γ’ ολόκληρος ο Δήμος Σικυωνίων, παρά το γεγονός ότι από τις τριάντα έξι (36) τοπικές κοινότητες του Δήμου, οι τριάντα δύο (32), μεταξύ των οποίων και οι τοπικές κοινότητες Φενεού και Στυμφαλίας, είναι αμιγώς ορεινές περιοχές και βρίσκονται κατά μέσο όρο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων και ως εκ τούτου θα έπρεπε να κατατάσσονται στην κλιματική ζώνη Α’. Παρά ταύτα, έχουν καταταγεί στην κλιματική ζώνη Γ’ με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης τα 800 λίτρα ανά οικογένεια. Γεγονός που δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση της Κορινθίας, αλλά σε μια σειρά Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου και της χώρας ( π.χ. στον Δήμο Καλαβρύτων της ΠΕ Αχαΐας, κ.λπ.). Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη ποσότητα, η οποία προβλέπεται για πεδινές κυρίως κοινότητες, δεν καλύπτει ούτε το μισό της χειμερινής περιόδου με δεδομένο ότι η χρήση θέρμανσης στις περισσότερες ορεινές περιοχές ξεκινάει από αρχές Οκτωβρίου και συχνά φθάνει μέχρι και τον Μάιο. Ταυτοχρόνως ενώ οι εν λόγω τοπικές κοινότητες εντάσσονται στο πρόγραμμα για την ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και αναφέρονται στον σχετικό πίνακα ορεινών δήμων και κοινοτήτων της χώρας (βλ. Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ), στις σχετικές προβλέψεις και αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης κατατάσσονται στις πεδινές περιοχές. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα επανεξετάσει την απόφαση για την κατάταξη των ορεινών δημοτικών ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων της χώρας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (κλιματική ζώνη Α΄) με βάση τους ισχύοντες νόμους και τις Οδηγίες της ΕΕ;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που χορηγείται στους δικαιούχους να καλύπτει το σύνολο της χειμερινής περιόδου η οποία στις ορεινές περιοχές υπερβαίνει αρκετά τους θεωρούμενους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο – Φεβρουάριο);



Οι ερωτώντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Ακριώτης Γεώργιος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Γκιόλας Γιάννης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θηβαίος Νικόλαος

Ιγγλέζη Κατερίνα

Καρακώστα Ευαγγελία

Καφαντάρη Χαρά

Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα

Λιβανίου Ζωή

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κώστας

Ριζούλης Ανδρέας

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σκούφα Ελισσάβετ – Μπέττυ

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσόγκας Γεώργιος

Ψυχογιός Γιώργος iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Ιανουάριος 25th, 2017 at 08:15 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.