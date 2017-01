«Αναπάντητα ερωτήματα της Π.Ο.Π.Ε.Κ.»

Ιανουάριος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε σήμερα η ακόλουθη επιστολή της Π.Ο.Π.Ε.Κ.: «Στις 11 Οκτωβρίου 2016 σας διαβιβάσαμε με σχετικό μας (Αρ. Πρωτ. 1696/11.10.16), την δημοσιοποιημένη θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ( Π.Ο.Π.Ε.Κ.), σε σχέση με την τότε διεξαχθείσα έρευνα του Ε.Μ.Π. η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε).



Από την παραπάνω έρευνα ανέκυψαν μία σειρά ερωτημάτων που η διερεύνησή τους είχε στόχο την αξιοπιστία των ευρημάτων της έρευνας και την αξιοποίησή τους. Δυστυχώς μέχρι σήμερα μετά από 4 μήνες περίπου δεν απαντήθηκε κανένα από τα ερωτήματα που θέσαμε, από τις αρμόδιες Διοικητικές υπηρεσίες. Σήμερα νέα ανάλογη έρευνα της πρώτης, από το Ε.Μ.Π για λογαριασμό του Σ.Ε.Ε.Π.Ε., επαναφέρει στο προσκήνιο την αυξημένη παραβατικότητα μόνον στο χώρο της λιανικής εμπορίας (Πρατήρια Καυσίμων)!!!, ο οποίος ελέγχεται δια μέσω των εγκατεστημένων συστημάτων εισροών-εκροών από την Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών.



Εμείς περιμένουμε ακόμη απαντήσεις επί των ερωτημάτων που θέσαμε και για την πρώτη και για την σημερινή έρευνα, από τα αρμόδια Υπουργεία, επαναλαμβάνοντας εκ νέου στον Σ.Ε.Ε.Π.Ε την ερώτηση, για λογαριασμό του οποίου διεξήχθησαν οι έρευνες, αν γνωρίζουν ως φορέας εκπροσώπησης των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Αν ποτέ διακόπηκε η αποκλειστική συνεργασία Ε.Ε.Π με παραβατικό πρατήριο που φέρει το εμπορικό της σήμα;» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

