Grevena TV || Νίκος Παππάς από τα Γρεβενά: «Τον Νομό σας εκτός από πράσινο πρέπει να τον ανακηρύξουμε και ψηφιακό» … (εικόνες + video)

Μετά τον κ. Αποστόλου, ακόμη ένας Υπουργός επισκέπτεται τα Γρεβενά σε διάστημα πέντε ημερών. Αυτή τη φορά, την «τιμητική» του είχε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο οποίος βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Γρεβενά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή μέχρι το μεσημέρι, υπήρξε αλλαγή στον αρχικό προγραμματισμό της επίσκεψης του Υπουργού, ο οποίος αντί για την Κρανιά Γρεβενών βρέθηκε στο Δημαρχείο της πόλης.





Σκοπός της επίσκεψης ήταν να επικοινωνήσει το έργο του Rural Broadband Internet, που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και υλοποίησε η ΚτΠ Α.Ε εστιάζει στην ισορροπημένη ανάπτυξη και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και της απομόνωσης, είτε λόγω γεωγραφικών, είτε λόγω κοινωνικών κριτηρίων, με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Χιλιάδες συμπολίτες μας που ζουν σε αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, αποκτούν επιτέλους πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Έτσι, μειώνεται, όσο ποτέ άλλοτε, το ψηφιακό χάσμα με τα αστικά κέντρα, δίνοντας νέες προοπτικές στην ελληνική ύπαιθρο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών στη χώρα. Το καλωσόρισμα του Συντονιστή της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών Γιώργου Καλαμάρα και του Βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα:

Ο Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης Μίμης Δημητριάδης:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης:

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών Βαγγέλης Σημανδράκος:

Ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης:

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος:

Ο ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών ευχαριστεί τον Αντιπεριφερειάρχη και τον >Δήμαρχο Γρεβενών:

Η πρώτη τοποθέτηση του Υπουργού Νίκου Παππά:

Προτάσεις θεσμικών Περιφερειακός Σύμβουλος Αντώνης Δασκαλόπουλος:

Αντιδήμαρχος Γρεβενών Χρήστος Τριγώνης:

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικού Θεόδωρος Θεοδώρου:

Περιφερειακός Σύμβουλος Γρηγόρης Γιαννόπουλος:

Ο επίλογος της εκδήλωσης από τον Υπουργό:»Τον Νομό σας εκτός από πράσινο πρέπει να τον ανακηρύξουμε και ψηφιακό» …



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

Από το σύνολο των οικισμών, οι 804 βρίσκονται σε 19 νομούς της βόρειας Ελλάδας, στους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ιωαννίνων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής. Οι υπόλοιποι 1.443 βρίσκονται σε 17 Νομούς της νότιας Ελλάδας, στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Δωδεκανήσου και Βοιωτίας. Για την περιοχή της ΔΜ οι περιοχές που έχουν μέχρι σήμερα καλυφθεί είναι: ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : Κρανιά, Κοσμάτι, Ζάκας, Μαυρονόρος, Καληράχη. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: Βυθός, Κορυφή, Ομαλή,Ανθοχώριον, Βροντή, Κρυόβρυση,Σισάνιον, Νεάπολη, Καλονέριον, Δρυόβουνον,Αλιάκμων. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ: Ασπρόγεια, Ανάργυροι, Λιμνοχώριον, Βαλτόνερα, Πεδινόν, Άνω Καλλινίκη, Μεσόκαμπος, Μεσοχώριον, Μαρίνα, Πολυπλάτανον, Αγία Παρασκευή. Μερικές εικόνες:

























Το πρόγραμμα του Υπουργού για την Τετάρτη, έχει ως εξής: 9:30 -10:30 ΤΕΙ ΔΜ – Πανεπιστήμιο ΔΜ –ΤΕΕ ΔΜ Σύσκεψη με τις Συγκλήτους, Πανεπιστημίου ΔΜ – ΤΕΙ ΔΜ και το ΤΕΕ ΔΜ στο Αμφιθέατρο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου ΔΜ (Καραμανλή & Λυγερής) 10:30 – 11:30 Σύσκεψη με Παραγωγικούς Φορείς στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητήριου Κοζάνης (Ι. Φαρμάκη 2)

11:30 – 12:15Δημαρχείο Κοζάνης, συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης

12:30 – 13:00 Περιφέρεια ΔΜ, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη ΔΜ Θεόδωρο Καρυπίδη

13:00 – 14:00 Συνέντευξη Τύπου(τοπικά ΜΜΕ)στην Αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» της περιφέρειας ΔΜ

30 Κεντρική Πολιτική Εκδήλωση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (παλαιά Νομαρχία) με θέμα: Ανασυγκρότηση – Έξοδος από την κρίση – Προοπτικές

